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即市新聞

15/03/2022 09:00

《傳聞共賞》企業上市意欲未減助港交所喘穩；中芯內地訂單增

《傳聞共賞》　　中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增
　　　　　　　　企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工

《昔日傳聞》　　中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠
　　　　　　　　北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股
　　　　　　　　海爾智家家電市佔率續升；光伏行業步入搶裝備貨期
　　　　　　　　醒目錢流入航空股；內地黃金消費升溫
　　　　　　　　長線資金入市抄底；空倉逐步回補科網股
　　　　　　　　外資加注郵儲銀行（０１６５８）；工程機械銷售好轉
　　　　　　　　期指淡友逐步平倉；基金贖回壓力增
　　　　　　　　大戶收割資源股；成本上升衝擊啤酒股
　　　　　　　　股市斬倉盤湧現短期勢超賣反彈；北水逐步換馬
　　　　　　　　龍源電力拓展新能源項目；國際鎳價漲勢未止
　　　　　　　　汽車芯片供應緊張持續；基金減持歐美銀行股
　　　　　　　　家電行業成本續升；金蝶（００２６８）力爭國企大客戶
　　　　　　　　傳美國未來幾個月將對華戰略產業啟動新３０１調查
　　　　　　　　內地港口吞吐量保持增長；中冶（０１６１８）受惠鎳價升
　　　　　　　　水泥業春天到來；紙漿價升蠶食行業毛利
　　　　　　　　小米（０１８１０）拓海外市場；歐資抄底中資科技股
　　　　　　　　紫金（０２８９９）銅礦產能穩步增長；油輪運費兩年新高
　　　　　　　　英國匯豐就歐美制裁俄發內部通告，被制裁者持過半禁交易

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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