《魚缸博客》贛鋒鋰業舊年純利升４倍，股價搞咩仲咁弱？

《魚缸博客》有傳微信支付涉嫌違反洗錢規定，騰訊（００７００）可能要面臨創紀錄嘅罰

款，加埋中概科技股喺花旗繼續冧檔，魚缸開市都跌６００點。中概股不利消息愈爆愈多，魚缸

幾時先可以完成尋底呢？

今日焦點股之一係贛鋒鋰業（０１７７２），事關公司放咗榜，舊年度純利５１﹒７５億銀

人仔，升４﹒０５倍。營業收入按年增長１倍到１１１﹒６２億銀人仔，營業利潤亦按年增長４

倍到５６﹒８２億銀。值得留意嘅係，單計今年頭兩個月贛鋒鋰業賺咗１４億銀人仔，按年增長

３倍左右，舊年全年淨利潤嘅兩成七，今次成績表幾靚仔。

點解呢份成績表比再前一年好咗呢？集團就話主要受到新能源車同儲能行業快速發展，下游

客戶對鋰產品需求有強勁增長，加埋舊年鋰產品產銷量增加、產品銷售均價明顯上漲等因素刺激

。

既然有咁唔錯嘅表現，點解贛鋒鋰業股價仲呢？資金流向可能話到畀大家聽咩事。今日贛鋒

鋰業低開３％，但之後曾回升超過４％，股票主動買沽比率係５６：４４，但係大戶主動買沽比

率只有４８：５２，而目前贛鋒鋰業主動買入嘅大部分都係散戶嚟嘅。５日平均嚟講，大戶主動

買沽比率更加得４４：５６。即使基本面唔錯，睇嚟淡友都幾針對贛鋒鋰業。

日線圖睇，股價由舊年９月全年高位１８５銀開始回落，去到今日已經出現「一底低於一底

」嘅形態，上星期二跌穿埋１１０銀嘅支持位，已經超過一個星期上唔番２５０天線。股價依家

整體嚟講仲喺下降趨勢，１０至１００天線都係向緊下，可幸嘅係股價落到８５銀附近無再跌。

如果今日收市企得穩喺呢個水平，相信短期會回升，但博客覺得反彈力度唔會太大，畢竟資金流

向暫時唔太對辦，阻力位估計會喺１１０銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

