《傳聞共賞》期指淡倉太多醞釀夾倉；補倉盤推高長城汽車

《傳聞共賞》 期指淡倉太多醞釀夾倉；北水擇肥而噬
補倉盤推高長城汽車（２３３３）；油價回落有助股市減壓
《昔日傳聞》 中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增
企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工
中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠
北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股
海爾智家家電市佔率續升；光伏行業步入搶裝備貨期
醒目錢流入航空股；內地黃金消費升溫
長線資金入市抄底；空倉逐步回補科網股
外資加注郵儲銀行（０１６５８）；工程機械銷售好轉
期指淡友逐步平倉；基金贖回壓力增
大戶收割資源股；成本上升衝擊啤酒股
股市斬倉盤湧現短期勢超賣反彈；北水逐步換馬
龍源電力拓展新能源項目；國際鎳價漲勢未止
汽車芯片供應緊張持續；基金減持歐美銀行股
家電行業成本續升；金蝶（００２６８）力爭國企大客戶
傳美國未來幾個月將對華戰略產業啟動新３０１調查
內地港口吞吐量保持增長；中冶（０１６１８）受惠鎳價升
水泥業春天到來；紙漿價升蠶食行業毛利
小米（０１８１０）拓海外市場；歐資抄底中資科技股
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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