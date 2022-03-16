《魚缸博客》歌禮製藥研發新冠口服藥，股價短期目標４﹒８銀！

《魚缸博客》魚缸前兩日夾埋跌咗２０００幾點，今日止到少少血，主要靠ＡＴＭ撐住個市

。另外，油價失守１００美元，嚟緊花旗要傾加息，相信都會針對物價急升嘅問題而制定相關政

策，石油股近排走勢都漉漉哋，大家要睇路呀！

今日博客同大家睇下歌禮製藥（０１６７２），事關集團宣布研發嘅抗新型冠狀病毒肺炎口

服雙前藥ＡＳＣ１０業務，因為系列優化措施，生產成本顯著下降，對抗新冠藥物嘅可及性非常

重要。

集團講到，完成呢款口服藥嘅原料藥關鍵中間體的合成工藝優化，用咗生物酶催化綠色合成

法，提升關鍵中間體合成收率，減低有機溶劑嘅使用量。仲有，集團亦完成關鍵生產設備利用率

整體提升，同制定連續化生產模式方案，提升製劑生產收率，亦拓展原料藥中間體同其他物料供

應商。集團話，已經向多個地方提交ＡＳＣ１０同用途嘅專利申請，但都帶番頭盔話，未必保證

到可以令ＡＳＣ１０成功商業化。

股價今日受呢單消息刺激，加埋其他藥服齊齊造好，高開超過一成，升幅亦逐步擴大。睇番

日線圖，股價喺今年二月開始開展一個小型橫行區，上星期二（８日）開始下跌，跌到３﹒４２

銀就無再跌落去，而呢個位係今年１月３號裂口高開嘅底部，相信係一個幾強嘅支持位。今日股

價借住利好消息上升，依家升穿１０天線，ＭＡＣＤ熊差距亦收窄咗啲，以依家９ＲＳＩ嘅５４

嚟講，應該仲有一定上升空間，短期目標睇上面提到嘅小型橫行區頂部４﹒８銀水平，如果跌穿

３﹒４銀就止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

