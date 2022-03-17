《傳聞共賞》期指大戶夾淡倉未完；電訊商投資增有利長飛光纖

《傳聞共賞》 期指大戶夾淡倉未完；內地車企搶攻俄國市場

碳纖維價格走高；電訊商投資增有利長飛光纖（６８６９）



《昔日傳聞》 期指淡倉太多醞釀夾倉；北水擇肥而噬

補倉盤推高長城汽車（２３３３）；油價回落有助股市減壓

中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增

企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工

中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠

北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股

海爾智家家電市佔率續升；光伏行業步入搶裝備貨期

醒目錢流入航空股；內地黃金消費升溫

長線資金入市抄底；空倉逐步回補科網股

外資加注郵儲銀行（０１６５８）；工程機械銷售好轉

期指淡友逐步平倉；基金贖回壓力增

大戶收割資源股；成本上升衝擊啤酒股

股市斬倉盤湧現短期勢超賣反彈；北水逐步換馬

龍源電力拓展新能源項目；國際鎳價漲勢未止

汽車芯片供應緊張持續；基金減持歐美銀行股

家電行業成本續升；金蝶（００２６８）力爭國企大客戶

傳美國未來幾個月將對華戰略產業啟動新３０１調查

內地港口吞吐量保持增長；中冶（０１６１８）受惠鎳價升



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

