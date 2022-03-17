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即市新聞

17/03/2022 09:01

《傳聞》平安壹帳通行政總裁馮鈺龍傳已請辭，重投傳統銀行

　　《傳聞》８間虛擬銀行當中，多家虛銀已先後易帥。市場消息透露，平安壹帳通銀行行政總
裁馮鈺龍近日已經請辭，將重投傳統銀行協助拓展數碼業務。
　　消息指，馮鈺龍將留任至５月中才離開，他在２０１９年初加入平安壹帳通銀行，簽署３年
合約，現在可算是功成身退約滿離開。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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