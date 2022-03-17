《魚缸博客》復銳醫療舊年純利上升，短線目標睇１１銀！

《魚缸博客》花旗最後都係加四分一厘，缸民個心都定晒，魚缸今朝早段又反彈過千點！俄

烏局勢暫時未惡化，嚟緊又準備季結，睇嚟魚缸要爆喇！

今日博客同大家睇下復銳醫療（０１６９６）。公司今日放榜，舊年純利約３１２５萬美金

，升１﹒３４倍。收入升８１﹒６％，至２﹒９４億美金。特別留意嘅係，全部地區都有大幅增

長。北美洲收益增加１﹒０５倍，亞太區收益增加９５﹒３％。公司解釋，主要因為新冠疫情喺

去年嘅不利影響比２０２０年細咗。毛利增加到１﹒６７億美金，多咗７６６０萬美金。毛利率

５６﹒７％，增加１個百分點。經調整純利４０３０萬美金，增加１倍，經調整純利率

１３﹒７％。呢份成績表都非常唔錯。

公司亦公布，噚日（１６日）同福州瑞克布朗醫藥科技訂立一份投資協議，投資３５００萬

人仔。據悉，福州瑞克布朗醫藥科技係一間計算機輔助美學設計、修復產品同埋獨特無創貼面專

用材料製造商，同埋創新生物玻璃嘅開發商。

公司講到，呢次投資ｏｋ咗之後，將持有福州瑞克布朗醫藥科技經擴大股權２３﹒２％，亦

會令復銳醫療牙科分部將在中國及國際市場上分銷該公司產品。集團相信，投資會令牙科分部可

以畀到美容及數字牙科解決方案，從而為牙科業務增添重大價值，另外提升喺牙科產業品牌形象

同認受性。

睇日線圖，股價由舊年７月中旬開始回落，９月份之後就ｋｅｅｐ住區間上落。今日股價受

到放榜同收購消息刺激，早段急升超過三成。１０天線跌勢已經放緩，甚至有少少向上升嘅跡象

，而ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，加埋近排魚缸氣氛大幅好轉，相信短期仲有啲升幅。博客覺得可

以維持炒波幅策略，短線目標睇１１銀，跌穿６﹒５銀就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

