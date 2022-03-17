  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2022 11:59

《魚缸博客》復銳醫療舊年純利上升，短線目標睇１１銀！

　　《魚缸博客》花旗最後都係加四分一厘，缸民個心都定晒，魚缸今朝早段又反彈過千點！俄
烏局勢暫時未惡化，嚟緊又準備季結，睇嚟魚缸要爆喇！
　　今日博客同大家睇下復銳醫療（０１６９６）。公司今日放榜，舊年純利約３１２５萬美金
，升１﹒３４倍。收入升８１﹒６％，至２﹒９４億美金。特別留意嘅係，全部地區都有大幅增
長。北美洲收益增加１﹒０５倍，亞太區收益增加９５﹒３％。公司解釋，主要因為新冠疫情喺
去年嘅不利影響比２０２０年細咗。毛利增加到１﹒６７億美金，多咗７６６０萬美金。毛利率
５６﹒７％，增加１個百分點。經調整純利４０３０萬美金，增加１倍，經調整純利率
１３﹒７％。呢份成績表都非常唔錯。
　　公司亦公布，噚日（１６日）同福州瑞克布朗醫藥科技訂立一份投資協議，投資３５００萬
人仔。據悉，福州瑞克布朗醫藥科技係一間計算機輔助美學設計、修復產品同埋獨特無創貼面專
用材料製造商，同埋創新生物玻璃嘅開發商。
　　公司講到，呢次投資ｏｋ咗之後，將持有福州瑞克布朗醫藥科技經擴大股權２３﹒２％，亦
會令復銳醫療牙科分部將在中國及國際市場上分銷該公司產品。集團相信，投資會令牙科分部可
以畀到美容及數字牙科解決方案，從而為牙科業務增添重大價值，另外提升喺牙科產業品牌形象
同認受性。
　　睇日線圖，股價由舊年７月中旬開始回落，９月份之後就ｋｅｅｐ住區間上落。今日股價受
到放榜同收購消息刺激，早段急升超過三成。１０天線跌勢已經放緩，甚至有少少向上升嘅跡象
，而ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，加埋近排魚缸氣氛大幅好轉，相信短期仲有啲升幅。博客覺得可
以維持炒波幅策略，短線目標睇１１銀，跌穿６﹒５銀就止蝕離場！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/03/2022
林家亨：港股一定已見底！入市考慮咩因素？揀咩板塊？（有片）
大行報告17/03/2022
【大行炒D乜】長建績後大行升目標　click入嚟睇下
生財有道17/03/2022
【名嘴發財高息股】鄧聲興視中銀香港為銀行股首選 長建領展亦可吼！（有片）
開市Good Morning17/03/2022
林家亨料恒指22000遇阻力　中概股陰霾未除難言轉勢
財經熱話17/03/2022
【虛幣世界】美股造好兼如期加息，加密貨幣再度上揚
專訪17/03/2022
【專訪】陶冬：聯儲今年料加息150點　股市動盪惟升勢未必變（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金