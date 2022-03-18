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即市新聞

18/03/2022 09:00

《傳聞共賞》九龍珀麗酒店傳獲洽購至尾聲；金礦股反彈力強有因

《傳聞共賞》　　九龍珀麗酒店傳獲１４億洽購至尾聲
　　　　　　　　傳基金短炒美團（０３６９０）獲利豐；銀行股息差續改善
　　　　　　　　內地加力抽水蓄能電站建設；金礦股反彈力強有因

《昔日傳聞》　　期指大戶夾淡倉未完；內地車企搶攻俄國市場
　　　　　　　　碳纖維價格走高；電訊商投資增有利長飛光纖（６８６９）
　　　　　　　　期指淡倉太多醞釀夾倉；北水擇肥而噬
　　　　　　　　補倉盤推高長城汽車（２３３３）；油價回落有助股市減壓
　　　　　　　　中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增
　　　　　　　　企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工
　　　　　　　　中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠
　　　　　　　　北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股
　　　　　　　　海爾智家家電市佔率續升；光伏行業步入搶裝備貨期
　　　　　　　　醒目錢流入航空股；內地黃金消費升溫
　　　　　　　　長線資金入市抄底；空倉逐步回補科網股
　　　　　　　　外資加注郵儲銀行（０１６５８）；工程機械銷售好轉
　　　　　　　　期指淡友逐步平倉；基金贖回壓力增
　　　　　　　　大戶收割資源股；成本上升衝擊啤酒股
　　　　　　　　股市斬倉盤湧現短期勢超賣反彈；北水逐步換馬
　　　　　　　　龍源電力拓展新能源項目；國際鎳價漲勢未止
　　　　　　　　汽車芯片供應緊張持續；基金減持歐美銀行股

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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