《魚缸博客》嗶哩嗶哩爭取「雙重上市」，現價撈底博反彈

《魚缸博客》呢兩日市場焦點落係科技股上面，大家都期待可以撈底博反彈，「ＡＴＭ」大

手買大手掃，好似唔使錢咁，不過市場漏左個蒼海遺珠嗶哩嗶哩（９６２６），皆因公司早前發

表公告指會爭取「雙重上市」。

原本嗶哩嗶哩係香港屬「二次上市」，要整取「雙重上市」，明顯就係想擺脫受美國操控，

爭取回流港股市場。二次上市目前係香港有一定寬鬆審核，同埋好多括免及優待；變成「雙重上

市」之後，監管雖然嚴格好多，但更容易被國際投資者接受，而且可以憧憬納入港股通。

如果嗶哩嗶哩「成功爭取」，隨時可以安排美國退市做準備，股價第日反彈在望，最緊要係

要靠北水炒起，先可以穩定軍心。作為「內地ＹＯＵＴＵＢＥ」，Ｂ站長期都係內地網民瀏覽短

片首選，用戶增長同「課金」一定唔膽心，不過目前股價明顯有大折讓。

另外，大和將Ｂ站２０２２至２０２３年收入預測降低５％，以反映遊戲收入低於預期，但

部分被高廣告收入增長所彌補，雖然該行未有看到Ｂ站用戶參與度下降跡象，而且盈利目標明確

，但仍決定將Ｂ站目標價降５６％至５２美元，相當於市銷率約５倍，維持「買入」。

早前嗶哩嗶哩低見１２５元歷史新低，之後反彈至目前１７４元左右水平，但對比起歷史高

位１０５２元仲有一定差距。不過就算現價追入，股價短期內翻倍應該無難度，但仍要關注中美

關係會唔會放鬆，同時美國加息會唔會如預期咁走，如果無太大意外，科技股預計會慢慢反彈，

Ｂ站現價值博率仍然不錯！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

