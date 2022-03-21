  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2022 09:00

《傳聞共賞》盈富快將首次換經理人，內地擴大智能家電消費

《傳聞共賞》　　盈富成立２４年將首次換經理人，最快１周內公布
　　　　　　　　外資趁機增倉Ａ股；內地擴大智能家電消費
　　　　　　　　基金換馬力吸中電信（００７２８）；內地水泥需求上升

《昔日傳聞》　　九龍珀麗酒店傳獲１４億洽購至尾聲
　　　　　　　　傳基金短炒美團（０３６９０）獲利豐；銀行股息差續改善
　　　　　　　　內地加力抽水蓄能電站建設；金礦股反彈力強有因
　　　　　　　　期指大戶夾淡倉未完；內地車企搶攻俄國市場
　　　　　　　　碳纖維價格走高；電訊商投資增有利長飛光纖（６８６９）
　　　　　　　　期指淡倉太多醞釀夾倉；北水擇肥而噬
　　　　　　　　補倉盤推高長城汽車（２３３３）；油價回落有助股市減壓
　　　　　　　　中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增
　　　　　　　　企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工
　　　　　　　　中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠
　　　　　　　　北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股
　　　　　　　　海爾智家家電市佔率續升；光伏行業步入搶裝備貨期
　　　　　　　　醒目錢流入航空股；內地黃金消費升溫
　　　　　　　　長線資金入市抄底；空倉逐步回補科網股
　　　　　　　　外資加注郵儲銀行（０１６５８）；工程機械銷售好轉
　　　　　　　　期指淡友逐步平倉；基金贖回壓力增
　　　　　　　　大戶收割資源股；成本上升衝擊啤酒股

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/03/2022
【元首通話】習近平稱國家關係不能兵戎相向　拜登警告撐俄有後果
中國故事18/03/2022
習拜會再上演　滬指高收三連揚　外資流入兩月高
財經熱話18/03/2022
《盤後部署》恒指下周料區間窄幅上落 宜留意多隻放榜科技股
FOCUS18/03/2022
【FOCUS】習拜通話在即　中國臨四大十字路口？
大行報告18/03/2022
長和長實績後大行點睇　一click就知道
香港要聞18/03/2022
【新冠肺炎】政府再推「保就業」　月入3萬以下僱員補貼8000元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金