《傳聞共賞》盈富快將首次換經理人，內地擴大智能家電消費

《傳聞共賞》 盈富成立２４年將首次換經理人，最快１周內公布

外資趁機增倉Ａ股；內地擴大智能家電消費

基金換馬力吸中電信（００７２８）；內地水泥需求上升



《昔日傳聞》 九龍珀麗酒店傳獲１４億洽購至尾聲

傳基金短炒美團（０３６９０）獲利豐；銀行股息差續改善

內地加力抽水蓄能電站建設；金礦股反彈力強有因

期指大戶夾淡倉未完；內地車企搶攻俄國市場

碳纖維價格走高；電訊商投資增有利長飛光纖（６８６９）

期指淡倉太多醞釀夾倉；北水擇肥而噬

補倉盤推高長城汽車（２３３３）；油價回落有助股市減壓

中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增

企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工

中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠

北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股

海爾智家家電市佔率續升；光伏行業步入搶裝備貨期

醒目錢流入航空股；內地黃金消費升溫

長線資金入市抄底；空倉逐步回補科網股

外資加注郵儲銀行（０１６５８）；工程機械銷售好轉

期指淡友逐步平倉；基金贖回壓力增

大戶收割資源股；成本上升衝擊啤酒股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

