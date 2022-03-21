《傳聞》盈富成立２４年將首次換經理人，最快１周內公布

《傳聞》盈富基金（０２８００）經理人道富環球投資管理亞洲，去年初因美國制裁令，曾

暫停追蹤部分受影響的恒指成分股，引起市場關注。市場消息指，成立２４年的盈富基金即將首

次換經理人，恒生銀行（０００１１）旗下恒生投資管理及中資南方東英資產管理已進入最後角

逐，預期盈富基金新經理人最快一周內公布。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

