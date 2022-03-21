《魚缸博客》新奧能源熱炒上紅底，能源危機成熱話

《魚缸博客》今日魚缸先炒高後低走，成個市好似見升返小小就套現先，特別係內房股；不

過都有焦點亮眼股份，就係新奧能源（０２６８８）啦！

其實佢一路都係個恒指成分股中浮浮沉沉，大就大隻，但恒指佔比唔多，基金追又唔係，唔

追又唔係，小小雞肋咁啦。不過純粹係要「表現」下恒指係「多元股份指數」，有小小公信力咁

，所以先被人納入。

不過公司最近公布業績，純利升兩成四至７７﹒５５億元人仔，仲要派埋末期息２﹒１１元

，係呢個時候仲有息派真係相當叻仔啦！而ＣＥＯ就係網上會議就話，預計２０２２年集團核心

目標利潤增長最多一成半，泛能業務收入增長五成，咁犀利？

其實都無他，全球資源因為一場俄烏戰爭同埋中東局勢混亂，而炒到貴曬，油價重現１００

美元一桶，天然氣自然都炒高埋，加上燒天然氣都係國家未來發展藍天計劃嘅藍圖，所以未來真

係有增無減。不過公司強調自己無向俄羅斯買天然氣，又話中長期仍然看好前景，所以今日一下

就升一成幾，仲跳上埋「紅底股」。

咁短期仲有無得炒呢？今日一下沖上１１５蚊就肯定貴啦，建議回落到１０５至１１０開始

買貨，基本上頂得住紅底呢個身分就唔怕中長期持有，拎黎收息又得；能源危機相信短期內都未

話解決到，天然氣股依然都基金首要目標，散戶跟住入就無錯啦，分分鐘衝上１３０蚊都有可能

！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

