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即市新聞

22/03/2022 12:03

《魚缸博客》政府下個月取消禁飛令，可以點樣部署國泰？

　　《魚缸博客》政府放風話去到下個月２１號開始，如果疫情無再大幅擴散嘅話，將分階段實
施放寬措施。另外，值得留意嘅係下個月１號開始，將會取消對包括英國、美國、澳洲、加拿大
等９個國家禁飛令，所有海外抵港人士唔再分ＡＢＣ區。民航股嚟講，國泰又可以點部署呢？
　　就「禁飛令」嚟講，政府點解突然咁手鬆呢？林鄭就話，對英美等９個國家實施航班熔斷機
制已經「不合時宜」，因為外國疫情已經唔比香港差，而且入境要求嚴苛，會影響本港嘅營商環
境。早排有防疫專已經寫文章，認為依家香港已經有超過７０萬宗病例，輸入個案影響「微不足
道」，應該盡早恢復國際往來航班。
　　政府開晒「綠燈」，國泰又點應對呢？公司就話，歡迎港府決定解除所有客機航班由９個國
家抵港嘅禁令，正積極為乘客恢復更多由４月１號起抵港嘅航班。不過，國泰都話因應政府的
１４日航班熔斷機制，為咗唔好令顧客因突如其來嘅情況，須另行安排檢疫酒店或其他行程細節
，將會每航線每１４日先安排一班航班。
　　噚日「禁飛令」一出台，國泰都隔即「起機」，股價最高飛到８﹒１１銀，不過尾段升幅大
幅收窄，而今日早段都跌少少。都係嘅，睇番股價由３月初跌到最低６﹒３銀，去到噚日最高
８﹒１１銀計，短短近兩個禮拜，累計升幅已經超過２８％。人食得太飽都要消化下，股價升咁
多同樣要回下氣。
　　日線圖睇，依家１０天已經升穿２０天線，保力加通道同ＭＡＣＤ牛差距都擴闊緊，走勢都
仲ｏｋ嘅。但係，如果從月線圖睇，由於股價由２０２０年３月開始跌穿８﹒２銀水平嘅支持位
，８﹒２銀或會成為新一個阻力位，同現價水平都幾接近，博客認為股價依家會處整固格局，可
以回到７﹒３銀先部署。當然，大家都要密切留意疫情嘅最新發展，政府防疫措施一收緊番，對
國泰股價都會有好大變化！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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