《傳聞共賞》基金季結窗櫥粉飾活躍；內地啤酒銷售進入旺季

《傳聞共賞》 內地監管機構要求阿里、百度為中概股審計信息披露做準備

基金季結窗櫥粉飾活躍；內地啤酒銷售進入旺季

內地電訊商處收入增長期；國際煤價高位徘徊



《昔日傳聞》 歐美基金再現沽盤；內地房貸利率續降

比亞迪競爭優勢強；食品股成本上升壓力大

盈富成立２４年將首次換經理人，最快周內公布

外資趁機增倉Ａ股；內地擴大智能家電消費

基金換馬力吸中電信（００７２８）；內地水泥需求上升

九龍珀麗酒店傳獲１４億洽購至尾聲

傳基金短炒美團（０３６９０）獲利豐；銀行股息差續改善

內地加力抽水蓄能電站建設；金礦股反彈力強有因

期指大戶夾淡倉未完；內地車企搶攻俄國市場

碳纖維價格走高；電訊商投資增有利長飛光纖（６８６９）

期指淡倉太多醞釀夾倉；北水擇肥而噬

補倉盤推高長城汽車（２３３３）；油價回落有助股市減壓

中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增

企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工

中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠

北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股

海爾智家家電市佔率續升；光伏行業步入搶裝備貨期

醒目錢流入航空股；內地黃金消費升溫

長線資金入市抄底；空倉逐步回補科網股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

