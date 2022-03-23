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即市新聞

23/03/2022 12:03

《魚缸博客》小米（１８１０）回購撐價，績靚可以睇上１９銀！

　　《魚缸博客》一年容易又放榜，由３月中開始咗業績期，有主題炒嘅魚缸呢排都活躍些少，
加上之前恒指谷底大反彈，魚缸都欣欣向榮。不過因為疫情關係，好多會計師樓都有員工中招要
ｗｏｒｋ　ｆｒｏｍ　ｈｏｍｅ甚或返唔到，所以都拖慢咗唔少審計進度，有啲公司都因為咁趕
唔切３月底前出舊年全年業績。不過暫時見到啲大隻嘢都無因為咁而出唔到業績，尤其是科網股
都好準時！
　　噚日就準時出咗小米業績，都好有驚喜；雖然全年純利１９３﹒３９億人仔，按年跌５％，
但係全年經調整淨利潤升６９﹒５％至２２０﹒４億人仔。２０２１全年智能手機收入有成
２０８９億人仔，按年多３７﹒２％，全球智能手機出貨量按年增長３０％至１﹒９億部，
２０２１年小米智能手機出貨量排名全球第三，市佔率為１４﹒１％，年度出貨量及市場份額均
創歷史新高。
　　另外一點最重要就係，小米公布咗會不定期按最高總額１００億元於公開市場購回股份，係
繼巴巴（０９９８８）之後另一隻大型科網公布會加大回購。
　　科網股跌殘咗咁耐，而家阿里同小米就輪流公布回購消息，由價位睇就已經即時加大咗股民
低撈嘅信心。之前科網股一直幾「雞肋」，用技術分析嚟睇個價已經殘到非常抵買，但又唔知會
唔會又忽然有監管消息拖累，唔知幾時先會係抵。但係今輪回購消息即時畀咗大家一個底氣去重
新吼過科技股。所以而家嘅科技股已經可以追得過，小米現價不妨追一追，短期目標睇咗１７銀
先，企穩之後可以再睇１９銀！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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