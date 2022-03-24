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即市新聞

24/03/2022 09:00

《傳聞共賞》金風科技力拓海外市場，紫金礦業發掘新增長點

《傳聞共賞》　　金風科技力拓海外市場；國際鎳價高企有利中國中冶
　　　　　　　　資金續流入金礦股對沖通脹，紫金礦業發掘新增長點

《昔日傳聞》　　內地監管機構要求阿里、百度為中概股審計信息披露做準備
　　　　　　　　基金季結窗櫥粉飾活躍；內地啤酒銷售進入旺季
　　　　　　　　內地電訊商處收入增長期；國際煤價高位徘徊
　　　　　　　　歐美基金再現沽盤；內地房貸利率續降
　　　　　　　　比亞迪競爭優勢強；食品股成本上升壓力大
　　　　　　　　盈富成立２４年將首次換經理人，最快周內公布
　　　　　　　　外資趁機增倉Ａ股；內地擴大智能家電消費
　　　　　　　　基金換馬力吸中電信（００７２８）；內地水泥需求上升
　　　　　　　　九龍珀麗酒店傳獲１４億洽購至尾聲
　　　　　　　　傳基金短炒美團（０３６９０）獲利豐；銀行股息差續改善
　　　　　　　　內地加力抽水蓄能電站建設；金礦股反彈力強有因
　　　　　　　　期指大戶夾淡倉未完；內地車企搶攻俄國市場
　　　　　　　　碳纖維價格走高；電訊商投資增有利長飛光纖（６８６９）
　　　　　　　　期指淡倉太多醞釀夾倉；北水擇肥而噬
　　　　　　　　補倉盤推高長城汽車（２３３３）；油價回落有助股市減壓
　　　　　　　　中資股湧現斬倉盤；中芯（００９８１）內地訂單增
　　　　　　　　企業上市意欲未減助港交所喘穩；工程機械銷量好轉利龍工
　　　　　　　　中概股加速回流香港；本地銀行加按息不遠
　　　　　　　　北水增倉港交所（００３８８）；基金季結加注內銀股

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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