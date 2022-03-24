《傳聞》資金續流入金礦股對沖通脹，紫金礦業發掘新增長點

《傳聞》美英加息未必能夠遏制通脹，資金繼續視金礦股作為對沖通脹的工具之一。招金礦

業（０１８１８）股價企穩於７元以上，昨日以７﹒１３元收市。

紫金礦業（０２８９９）走勢亦靠穩，昨日（２３日）以１１﹒８２元收市，除了推動金銅

礦產量增加之外，據聞紫金礦業發掘新增長點，逐步開拓新能源金屬鋰市場，利好股價表現。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

