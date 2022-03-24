《傳聞》資金續流入金礦股對沖通脹，紫金礦業發掘新增長點

《傳聞》美英加息未必能夠遏制通脹，資金繼續視金礦股作為對沖通脹的工具之一。招金礦
業（０１８１８）股價企穩於７元以上，昨日以７﹒１３元收市。
紫金礦業（０２８９９）走勢亦靠穩，昨日（２３日）以１１﹒８２元收市，除了推動金銅
礦產量增加之外，據聞紫金礦業發掘新增長點，逐步開拓新能源金屬鋰市場，利好股價表現。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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