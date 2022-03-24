《魚缸博客》中移動績好兼加派息比率，中長線目標睇８０銀水平！

《魚缸博客》前日小米（０１８１０）、舜宇（０２３８２）等科技股放完榜，噚日就有騰

訊（００７００）同中移（００９４１）呢兩隻大家比較關注嘅股票放榜。騰訊舊年第四季成績

麻麻哋，早段股價亦漉漉?，反而中移動就升得唔錯。

一睇份中移動成績表，舊年全年純利１１６１億人仔，按年升７﹒７％，營運收入８４８３

億人仔，按年升１０﹒４％，通信服務收入７５１４億人仔，按年增長８％，ＥＢＩＴＤＡ更加

按年增長９﹒１％到３１１０億人仔，集團唔少業務表現包括移動客戶、有線寬帶客戶等都有增

長，呢份成績表做得相當之好。

對一班鍾意收息嘅投資者嚟講，今次中移動嘅業績絕對有驚喜，事關每股基本盈利５﹒６７

元，派末期股息每股２﹒４３銀，按年增加３８％；全年就合共派４﹒０６銀，按年亦增加

２３﹒４％。更加重要嘅係，中移動承諾喺２０２３年將派息比率由去年嘅６０％提高到最少

７０％，以「更好地回饋股東、共享發展成果」。

以一隻電訊股嚟講，現價計預期周息率有超過７厘，已經係隻唔錯嘅收息股。大摩亦都話，

中移動喺５Ｇ業務嘅投資少咗，抵銷固網支出嘅增加，令到集團今年資本支出預算無預期咁緊張

，業績後更加可能恢復回購，應該對股價有利。該行亦話，集團資產負債表強勁，淨現金佔市值

４０％以上，增長方面具高可見度，喺行業嚟講具有最佳防禦性同流動性，前景相信會唔錯。

事實上，中移動股價由年初到依家已經升超過１６％。從日線圖睇，股價由今年２月高位

５８﹒６５回落，跌到３月中旬低位４７﹒８銀之後重現升浪，參考番今年１月初裂口高開嘅低

位４９﹒１銀，博客覺得中移動喺５０銀附近水平有幾強支持。股價連續６日企穩喺各條主要平

均線之上，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊，以依家９ＲＳＩ為６５嚟講，股價應該仲有一段升幅。

博客相信，中移動變咗一隻防守性較強嘅電訊股，暫時未見有外來因素對集團業務產生好大

衝擊，股息亦相當吸引，大家可以做中長線部署，並且可以２０１６年８月同２０１９年３月嘅

高位８０銀附近作為目標價，短線嚟講就留意２月初嘅高位５８﹒６５銀，穿咗４５銀就止蝕離

場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

