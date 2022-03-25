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即市新聞

25/03/2022 11:59

《魚缸博客》國壽舊年盈利差過預期，１１﹒８銀係下個關鍵防守位

　　《魚缸博客》魚缸今日繼續回，不過由３月１５號低位１８２３５到依家已經升咗近
３０００點，加上呢排魚缸繼續炒業績為主，無乜特別利好嘅消息，好難再谷多啲上去。
　　今日博客同大家睇下國壽（０２６２８），噚日（２４日）收市後放榜，舊年全年純利增長
１﹒３％到５０９億人仔，差過市場預期，當中舊年第四季純利按年仲要跌２４％到２４億人仔

　　呢份成績表表現唔算太好，有大行同券商都降低國壽Ｈ股嘅目標價。野村下調國壽今年同出
年嘅盈利預測８％及７﹒７％，預期今年同出年盈利各增長１２％，而目標價就由２０﹒１６銀
降到１７﹒６８銀；交銀國際亦話，壽險行業仍然面臨轉型壓力同困難銷售環境，代理人隊伍尚
未企穩，壽險負債端短期內難以好轉，將國壽Ｈ股目標價由１５﹒５０銀下調到１４﹒６銀。
　　另一樣嘢要留意嘅係，有外電引述知情人士話，瑞銀同國壽喺中國成立一間資產管理合資公
司嘅談判陷入僵局，原因係國壽面臨調查，合資公司業務範圍亦受限。
　　睇埋日線圖，股價喺跌到３月１５號低位１０﹒８６銀後反彈，但係連埋今在內，已經有一
個星期卡住喺１０天線同２０天線之間，依家ＭＡＣＤ牛差距亦稍為收窄。再睇資金流向，依家
國壽整體買沽比率係５２：４３，大戶主動買沽比率就係４７：５３，可能大戶睇完國壽最新一
份成績表之後，決定沽貨離場，以至股價今日受壓。博客認為國壽短期走勢唔太好，有貨嘅朋友
要留意如果失守３月１７號裂口高開嘅底部１１﹒８銀，建議減一半倉先，再失守埋今年低位
１０﹒８６銀就平倉離場。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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