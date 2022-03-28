《魚缸博客》美團第四季收入好過預期，短期目標睇１７７銀！

《魚缸博客》美團（０３６９０）上星期五（２５日）放榜喇，博客同大家睇下呢份成績表

先！

舊年美團全年虧損２３５﹒３８億人仔，對比２０２０年同期有４７﹒０８億人仔純利嚟講

，表現係差啲。不過，期內收入按年升５６％，到１７９１﹒２８億人仔，當中到店、酒店如旅

遊業務收入按年增加５３﹒１％到３２５億人仔。單計舊年第四季，收入按年升３０﹒６％到

４９５﹒２３億人仔，好過預期嘅４９３﹒２億人仔少少，而經調整虧損按年擴大１７４％到

３９﹒３５億人民幣，但都好過預期嘅蝕５７﹒９億人仔，情況未去到咁差。

睇完呢份成績表，唔少大行都出嚟評價下美團。大和認為，舊年第四季各業務板塊嘅利潤率

都好過預期，相信可以消除投資者對監管風險嘅擔憂，同埋新業務帶來嘅虧損等，重申「買入」

評級，目標價ｋｅｅｐ住３００銀。野村就有好唔同嘅睇法，認為近排內地疫情惡化，預計收入

放緩可能會持續到今年第一季，尤其自３月以嚟，上海同深圳都處於半封城狀態，對電子商務同

外賣業務造成嚴重嘅負面影響，狠削４０﹒５％目標價到２００銀。

從日線圖睇，今日因為業績關係急升超過一成，１０天線開始向上升，ＭＡＣＤ牛差距

ｋｅｅｐ住平穩，短期走勢應該唔錯。博客覺得美團早排受到監管嘅事拖累股價急跌，有關因素

相信已經反映晒，反而正如野村所講，神州疫情仍然比較波動，短期內依然存在對於外賣業務嘅

衝擊，加上騰訊（００７００）之前不斷減持其他公司股價，唔排除有朝一日輪到美團，大家部

署美團都要小心啲。

部署方面，股價由舊年１０月下旬開始步入下降軌，以黃金比例回調嘅方式，由１０月份高

位２９８銀同今年３月低位１０３﹒５銀比較，下一個短期上升阻力位預期會喺０﹒３８２倍嘅

１７７﹒６銀，大家可以睇住呢個位食咗糊先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

