《傳聞共賞》招金礦業（０１８１８）產能增；江銅加力布局新能源

《傳聞共賞》 招金礦業（０１８１８）產能增；鴻蒙海外市場增長空間大

江銅（００３５８）加力布局新能源；新公司上市續排長龍



《昔日傳聞》 內銀不良貸款趨穩，火鍋配料行業成本漲勢未止

上石化加力發展碳纖維材料；宅經濟減退影響內地家電出口

化肥行業毛利好轉；油輪運輸市場逐步回暖

養豬企業成本上漲；全球電解鋁供應受限

金風科技力拓海外市場；國際鎳價高企有利中國中冶

資金續流入金礦股對沖通脹，紫金礦業發掘新增長點

內地監管機構要求阿里、百度為中概股審計信息披露做準備

基金季結窗櫥粉飾活躍；內地啤酒銷售進入旺季

內地電訊商處收入增長期；國際煤價高位徘徊

歐美基金再現沽盤；內地房貸利率續降

比亞迪競爭優勢強；食品股成本上升壓力大

盈富成立２４年將首次換經理人，最快周內公布

外資趁機增倉Ａ股；內地擴大智能家電消費

基金換馬力吸中電信（００７２８）；內地水泥需求上升

九龍珀麗酒店傳獲１４億洽購至尾聲

傳基金短炒美團（０３６９０）獲利豐；銀行股息差續改善

內地加力抽水蓄能電站建設；金礦股反彈力強有因



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

