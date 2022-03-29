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即市新聞

29/03/2022 09:01

《傳聞》江銅（００３５８）加力布局新能源；新公司上市續排長龍

　　《傳聞》江西銅業（００３５８）配合新能源發展，據悉正加大布局新能源項目，包括生產
應用於新能源車的扁銅線項目，股價在１３元附近有承接力。
　　另市場消息稱，新公司上市續排長龍，包括數十間醫藥企業，靜待股市市況好轉，便會啟動
招股進程，港交所（００３８８）在３６０至３７０元有一定承接。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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