《魚缸博客》農夫山泉舊年多賺三成六，現價買入唔太著數？

《魚缸博客》仲有幾日就到季檢，魚缸今日仲ｋｅｅｐ到升勢，其中染藍無耐嘅農夫山泉

（０９６３３）放咗榜，成績又點樣呢？

截至舊年１２月底為止，農夫山泉年度純利７１﹒６２億人仔，按年升３５﹒７％；收益

２９６﹒９６億人仔，按年升２９﹒８％；毛利１７６﹒５６億人仔，按年升３０﹒７％；每股

基本盈利０﹒６４銀；派末期息每股０﹒４５銀，按年增加１﹒６５倍咁多！

其中，包裝飲用水產品收入１７０﹒５８億人仔，按年增長２２﹒１％，佔總收入比例

５７﹒４％，仍然係集團主要收入來源；茶飲料產品舊年收入４５﹒７９億人仔，按年亦增長

４８﹒３％；功能飲料產品、果汁飲料產品嘅增長都有超過三成。

不過，農夫山泉講到，未來可能再出現新冠變種病毒，今年初神州多個城市都面臨疫情升溫

考驗，俄烏局勢亦未穩，加上ＰＥＴ塑膠等原材料採購價格顯著上升，包裝物、能源價格有上升

趨勢，集團旗下包裝飲用水同飲料生產成本可能有上升壓力。

睇日線圖，股價受到呢份成績表推動，高開近６％，早段都保持都升勢，１０天線同２０天

線越貼越近，ＭＡＣＤ牛差距仲ｋｅｅｐ住平穩，走勢都唔錯。不過，股價由３月１號高位

４９﹒９５銀回落，最低見過３２﹒３５銀，按照黃金比率回調嘅指標，由呢兩個位量度，初步

目標望住６１﹒８％反彈位４３﹒２銀。事實上，農夫山泉曾經喺上星期二（２２日）升到

４３﹒２５銀，但之後幾日都未能承接升勢，估計４３﹒２銀都有幾大阻力。博客覺得現價買入

唔太值博，可以等佢回到３６﹒５銀先再部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

