《魚缸博客》恒汽（７０８）復牌即捱沽，望國企收購未嘗不可

《魚缸博客》魚缸又嚟到期結日，暫時都未見到有太大風吹草動。俄烏嗰邊都似係就快傾好

咁，兩邊嘅條件都互有滿足，所以魚缸今日開市都係靠穩一啲。

恒大系之前三隻股，因為要舉行全球債權人會議，所以就申請咗停牌。正當大家以為今次實

有重組框架出台，點知都係未有，話爭取緊喺７月底前出到初步重組方案喎。結果第二日其他內

房佬就開跌，睇嚟缸友都對恒大未出到方案有啲失望。

而今日恒大汽車（００７０８）就偷步復牌先，話認為事件主要涉及姐妹公司恒大物業，同

自己唔係好大關係喎，所以今日就復牌先。但又同時話，因為預期唔會喺聽日或之前可以出到全

年業績，所以４月１號起都要停返牌，即係復牌兩日又停過。「孖屐」驚住之後停牌期間有咩事

都唔走得，所以就走定先，今日恒汽上晝就最多跌過一成六。

不過呢，恒大重組方案入面，之前已經有傳會由國企接手恒大嘅資產，所以可以幾乎肯定會

有國資入主恒汽，跟過第二個阿媽。所以敢博嘅，不妨趁低撈恒汽，博佢會有其他國企認投之後

炒上。另外恒汽方面都話，正係努力推進緊恒馳量產嘅工作，會喺６月２２號實現「恒馳５」量

產，到時就可以同原有賺錢嘅恒大健康業務並駕齊驅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

