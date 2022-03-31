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即市新聞

31/03/2022 09:00

《傳聞共賞》信義能源光伏裝機續增；國企股高息吸引長線資金

《傳聞共賞》　　信義能源光伏裝機續增；全球汽車芯片緊張趨緩利車企
　　　　　　　　國企股高息吸引長線資金；內地奶粉行業競爭加劇

《昔日傳聞》　　內地基金加倉港股；水泥股逆市下跌有因
　　　　　　　　油價回落有利煉油行業；ＬＮＧ船運需求增
　　　　　　　　招金礦業（０１８１８）產能增；鴻蒙海外市場增長空間大
　　　　　　　　江銅（００３５８）加力布局新能源；新公司上市續排長龍
　　　　　　　　內銀不良貸款趨穩，火鍋配料行業成本漲勢未止
　　　　　　　　上石化加力發展碳纖維材料；宅經濟減退影響內地家電出口
　　　　　　　　化肥行業毛利好轉；油輪運輸市場逐步回暖
　　　　　　　　養豬企業成本上漲；全球電解鋁供應受限
　　　　　　　　金風科技力拓海外市場；國際鎳價高企有利中國中冶
　　　　　　　　資金續流入金礦股對沖通脹，紫金礦業發掘新增長點
　　　　　　　　內地監管機構要求阿里、百度為中概股審計信息披露做準備
　　　　　　　　基金季結窗櫥粉飾活躍；內地啤酒銷售進入旺季
　　　　　　　　內地電訊商處收入增長期；國際煤價高位徘徊
　　　　　　　　歐美基金再現沽盤；內地房貸利率續降
　　　　　　　　比亞迪競爭優勢強；食品股成本上升壓力大
　　　　　　　　外資趁機增倉Ａ股；內地擴大智能家電消費
　　　　　　　　基金換馬力吸中電信（００７２８）；內地水泥需求上升

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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