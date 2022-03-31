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即市新聞

31/03/2022 09:01

《傳聞》國企股高息吸引長線資金；內地奶粉行業競爭加劇

　　《傳聞》國企股普遍增加派息，股息回報上升至約４％，據悉進一步吸引長線資金流入國企
股。恒生國企ＥＴＦ（０２８２８）從６１元低位急彈至７７元水平，但預期８０元阻力不輕。
　　市場消息稱，內地奶粉行業競爭加劇，加上原材料成本上升，令奶粉股短期有反彈難上升。
中國飛鶴（０６１８６）昨日以７﹒６１元收市，反彈力度有限。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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