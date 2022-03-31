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即市新聞

31/03/2022 11:58

《魚缸博客》工行利潤創近１０年最大增幅，短期目標４﹒９４銀！

　　《魚缸博客》俄佬突然改口話未同烏克蘭傾掂數，魚缸今日都有啲回軟，要突破２２４００
呢個位，睇嚟仲要啲時間喇！
　　噚日（３０日）收市後工行（０１３９８）放榜，舊年全年賺３４８３﹒８３億人仔，按年
升１０﹒７％，年度利潤創自２０１３年嚟最大增幅！每股基本盈利９５分；期內營業收入
８６０８﹒８億人仔，升７﹒６％；除稅前溢利４２４８﹒９９億人仔，升８﹒３６％；利息淨
收入同非利息收入有增長，平均總資產回報率、加權平均權益回報率都高過２０２０年，整體表
現唔錯。講到銀行股，點可以唔講息呢，末期息每１０股派發２﹒９３３銀人仔（含稅），即每
股派０﹒２９３３銀人仔，按年增加派息一成。對收息一族嚟講，絕對係好消息！
　　不過，大摩認為由於減息同宏觀不確定性因素，今年工行未必能保持淨息差同資產質素嘅積
極趨勢。該行又指，工行管理層重申減費讓利，以支持經濟，預期工行今年收入增長可能面臨壓
力。另外，有「孖屐」人士預期，內房債問題、神州新冠疫情升溫、俄烏戰事等因素仍然未緩和
，可能會對唔少內銀２０２２年嘅業績帶嚟壓力，大家部署工行嗰陣都要留意。
　　睇日線圖，股價由今年２月初開始回落，跌到４﹒３４銀就開始反彈，並且貼住保力加通道
上升。依家１０天線同２０天線都逐步上揚，ＭＡＣＤ牛差距都愈嚟愈闊，短期走勢唔錯。博客
會將短期目標設喺年內高位４﹒９４銀，中長線目標可以留意５﹒３銀，跌穿４﹒３銀就止蝕離
場！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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