《傳聞》基金追捧高息股；新能源帶動稀土需求

《傳聞》市場消息稱，次季投資市場前景未明朗，基金投資策略趨保守，增倉具較大防守性
高息股如內銀股，建設銀行（００９３９）昨日（３１日）一度升上５﹒９５元，收市報
５﹒８９元，６元阻力似乎不輕。
市場消息稱，內地風力光伏等新能源產業發速發展，帶動稀土產品需求增加。股價回落至
２４元附近的金力永磁（０６６８０）有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話01/04/2022
【虛幣世界】美股急挫及歐盟立法，加密貨幣普遍下挫
|財經熱話31/03/2022
【月結－烽煙四起】專家看好下月上二萬五，俄烏戰事將持續關注
|中國故事31/03/2022
《神州經脈》官方製造業PMI縮 百度入摘牌風險名單 A股疲弱
|財經熱話31/03/2022
中海油回A延遲派息 績優獲大行祝福難阻股價下挫
|專訪31/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：港股季結後將試兩萬關？資金泊去邊最安全？（有片）
|FOCUS31/03/2022
【FOCUS】PMI萎縮施壓3月數據 地產軟著陸仍費思量
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰