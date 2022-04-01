《傳聞》基金追捧高息股；新能源帶動稀土需求

《傳聞》市場消息稱，次季投資市場前景未明朗，基金投資策略趨保守，增倉具較大防守性

高息股如內銀股，建設銀行（００９３９）昨日（３１日）一度升上５﹒９５元，收市報

５﹒８９元，６元阻力似乎不輕。

市場消息稱，內地風力光伏等新能源產業發速發展，帶動稀土產品需求增加。股價回落至

２４元附近的金力永磁（０６６８０）有留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

