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即市新聞

01/04/2022 09:01

《傳聞》基金追捧高息股；新能源帶動稀土需求

　　《傳聞》市場消息稱，次季投資市場前景未明朗，基金投資策略趨保守，增倉具較大防守性
高息股如內銀股，建設銀行（００９３９）昨日（３１日）一度升上５﹒９５元，收市報
５﹒８９元，６元阻力似乎不輕。
　　市場消息稱，內地風力光伏等新能源產業發速發展，帶動稀土產品需求增加。股價回落至
２４元附近的金力永磁（０６６８０）有留意價值。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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