《魚缸博客》上海復旦發盈喜，收復３０銀指日可期？

《魚缸博客》魚缸升唔穿２２４００之後，都有啲腳仔軟，早段仲勉強守得喺２１６００樓

上，睇下會會唔會喺２０８００水平有支持喇！

今日博客同大家睇下上海復旦（０１３８５），今日早段股價曾經升超過一成，搞咩跌市都

升咁多呢？原來公司發盈喜！上海復旦預期今年首季，歸屬母公司所有者嘅淨利潤約１﹒９５億

人仔到２﹒５億人仔，按年增加１﹒２５至１﹒９倍咁多！營業收入就預期按年增加４９﹒４％

到６３﹒３４％，去到約７﹒５億到８﹒２億人仔。

公司又話，季度業績增長主因內地半導體行業景氣延續，下游應用需求仲係高，公司持續加

強產能保障力度，令到業務持續增長有「堅實基礎」。不過，公司都提到期內因為實施限制性股

票激勵計劃，總計攤銷股份支付費用約３６９５﹒０６萬人仔，較上一期大幅增加。仲有，研發

技術人員人工（包括計入研發費用的股份支付費用）比上一期有所增長，喺員工方面嘅支出都多

咗。

睇日線圖，股價３月初開始橫行上落，３月１８號之後開始反彈，前日（３０日）已經升穿

橫行區，今日就受到盈喜消息帶動。依家１０天線已經升穿２０天線，更加出現「黃金交叉」嘅

利好轉向形態，ＭＡＣＤ牛差距都愈嚟愈闊，估計短期走勢唔錯。博客覺得以依家上海復旦嘅走

勢，好大機會衝番上去舊年１２月嘅高位２９﹒９銀，大家今日可以買少少，去到３０銀附近食

胡先，跌穿２１銀就止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

