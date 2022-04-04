《魚缸博客》內地房地產逐漸鬆綁，碧服碧桂園料落鑊

《魚缸博客》近期內房真係多消息，早幾日個股票機係咁響，原來有十幾間內房齊齊停牌，

據了解係無法係於３月３１日前出到業績，通常出唔到業績得幾樣野，最常見就係會計師唔肯簽

盤數，要再搵人做過，至於點解唔肯簽？真係唔知啦。

不過，其實內房睇得出已經逐漸鬆綁，其中係融資方面已經鬆手小小，有部分已經開始發返

債券融資，其實都係阿爺點頭先可以做。不過內房大部分都係戰戰兢兢咁，小道消息，阿爺其實

呢一輪大操作都係「清君側，靖內難」，邊個唔屬於派系嘅就係咁先啦下次再玩啦！

最近內地衢州市住建局發局《關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》，發局後

市區新出讓地塊新建商品住房、已出讓地塊中尚未網籤的１４４平方米及以上新建商品住房不限

售，土地出讓公告裏有特別約定的除外。內地解讀為其實政策上鬆綁，同埋搵個地方試水溫，大

家都終於睇到曙光囉。

今日碧桂園（０２００７）同碧桂園服務（０６０９８）炒高，碧服仲炒高一成二。嘩！幾

耐未有咁大鑊氣，落力咁炒，而且資金都幾大，睇嚟班Ｆｕｎｄ好似態度軟化，開始買返內房股

，呢一轉炒作應該就未完，如果缸友有興趣，一於兩隻都買！

碧服半個月前低見過２２﹒８銀，今日已經炒返上３７﹒２，如果魚缸繼續上，有望升返去

４５銀至５０銀，企穩再睇高小小；碧桂園都由３﹒３４銀炒到而家６．３１銀，相對地已經高

水，最多都可能返上８銀。而家兩隻股都返去「價值回歸」，想買的話而家追仲有機會啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

