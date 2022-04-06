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即市新聞

06/04/2022 12:08

《魚缸博客》開拓藥業新冠藥臨床試驗成效好，係咪時候要入手？

　　《魚缸博客》美國同歐洲準備對俄羅斯實施新制裁，包括唔畀俄國煤炭入口，加埋聯儲局可
能最快下個月開始縮表，魚缸放假之後回軟，ＡＴＭＸＪ早段全部跌超過２％。
　　今日有隻藥股升得幾勁下，講緊嘅係開拓藥業（０９９３９），股價曾經升超過１﹒６倍咁
多！搞咩呢？原來係公司嘅新冠藥物「普克魯胺」喺治療輕中症非住院新冠患者ＩＩＩ期臨床試
驗，可以有效降低住院或死亡率，同埋可顯著持續降低新冠病毒載量。
　　試驗結果顯示，「普克魯胺」治療輕中症新冠受試者整體耐受性良好，安全可控。成個試驗
過程中，不良事件發生率分別係對照組７﹒９％同「普克魯胺」組９﹒６％，其中大部分係輕度
，最常見嘅不良事件為眩暈，其餘任何一種不良事件發生率都小過１％，研究中並未發生過任何
嚴重不良事件。
　　事實上，唔只開拓藥業，好多間藥企都先後公布新冠疫苗口服藥有顯著治療成效，包括康希
諾（０６１８５）、石藥（０１０９３）、歌禮製藥（０１６７２）等等，全部都炒上。要留意
嘅係，開拓藥業嘅股價由舊年１１月開始回落，１２月２８號更加由３８﹒４５銀一跌跌到最低
６﹒９１銀，之後就一直ｋｅｅｐ住橫行。如今股價因為新冠藥物臨床試驗成效好而急升，最高
衝到上４６銀，曾經升破埋裂口低開嘅頂部，但係升幅收窄咗啲。
　　另一個問題係，參考番康希諾同石藥喺公布完新冠藥物嘅治療成效報告後，股價都回落咗唔
少，開拓藥業都好可能有咁嘅情況，博客唔太建議大家呢個時候高追。同埋藥股每日波幅上落都
好大，部署上適宜短線些少，同埋炒ｒａｎｇｅ為主，開拓藥業可以等佢回到１６銀左右先開始
部署。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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