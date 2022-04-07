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即市新聞

07/04/2022 09:01

《傳聞》內地加力水利基建建設；光伏發電投資持續增長

　　《傳聞》為配合穩增長，據聞內地進一步加大水利等基礎建設投資，帶動中國交通建設
（０１８００）股價昨日（６日）逆市上升２﹒８％，以４﹒３１元收市，短期料向４﹒４至
４﹒５元水平進發。
　　市場消息稱，內地太陽能光伏發電建設投資項目持續保持增長，帶動多晶硅需求，令價格保
持高企，股價回落至２﹒５元邊緣的保利協鑫（０３８００）有留意價值。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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