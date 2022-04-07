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即市新聞

07/04/2022 12:01

《魚缸博客》百濟神州抗癌藥上市獲受理，依家買入唔太抵？

　　《魚缸博客》花旗嗰邊係咁講會將會加息半厘，科技股固然受影響，本港魚缸早段走勢都係
漉漉哋，ＡＴＭＸＪ開波都跌超過１％，雖然美團（０３６９０）一度升超過４％，但魚缸都係
要跌。之不過，魚缸日線圖嘅２０天線微微向上升緊，睇下去到下星期會唔會好番啲。
　　今日博客同大家睇下百濟神州（０６１６０），集團公布旗下百澤安（替雷利珠單抗注射液
）用喺治療之前接受過全身化療嘅晚期或轉移性食管鱗狀細胞癌患者，同埋非小細胞肺癌患者嘅
上市許可申請，已經獲得歐洲藥品管理局受理。
　　集團話，遞交嘅相關適應症包括單藥治療之前經化療後局部晚期或轉移性非小細胞肺癌嘅成
人患者。作為一線療法，同卡鉑和紫杉醇（或白蛋白結合型紫杉醇）聯合用藥治療局部晚期或轉
移性鱗狀非小細胞肺癌成人患者，同埋同培美曲塞及含鉑化療方案聯合用藥治療無ＥＧＦＲ或
ＡＬＫ陽性突變的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌成人患者。
　　受到呢單利好消息推動，股價今日曾經升近３％。從日線圖睇，股價由舊年１２月中高位
２３９﹒６銀跌到上個月中低位８２﹒５銀，呢到累計跌咗超過６５％。跌到８２﹒５銀之後反
彈，走勢持續向上，１０天線同２０天線仲向上升緊，ＭＡＣＤ牛差距仲ｋｅｅｐ住平穩。不過
，股價喺２月中曾經歷一段小型橫行市，當時喺１３５銀附近有阻力，現價同１３５銀相當接近
，似乎唔太抵買，博客建議大家可以等股價落番３月１７號裂口高開嘅底部１０５銀先買入。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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