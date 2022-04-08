《傳聞》內地加力支持中小微企業；美房市轉弱不利創科實業

《傳聞》市場消息稱，內地進一步加力支持中小微企業，可能進行定向或全面降準，有利內

銀股。中國郵儲銀行（０１６５８）股價持續呈強，昨日（７日）逆市上升５仙，以６﹒６１元

收市。

美國３０年定息按按揭利率升破５厘，據悉當地房市已見轉弱，物業銷售放慢，不利生產家

居裝修產品的創科實業（００６６９），短期股價繼續向下尋底。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

