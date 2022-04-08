《魚缸博客》吉利３月汽車銷量強差人意，落到１０銀先買入！

《魚缸博客》魚缸走勢仲係頹少少，主要因為啲科技股仲回緊，美團（０３６９０）更加畀

紅杉資本兩度減持，套現近６０億銀，今日股價早段都曾跌超過３％。科技股繼續「頭耷耷」，

缸友自然「眼濕濕」喇！

今日博客同大家睇下吉利（００１７５），事關多間車企公布３月汽車銷量，吉利噚日（７

日）收市後都講咗，３月汽車總銷量１０﹒１萬部，按月上升７﹒２８％，之不過增長比率遠差

過比亞迪（０１２１１）嘅１８﹒８％，同廣汽（０２２３８）嘅１﹒２１倍。如果攞去年同期

比，就增長約１％。至於今年頭三個月，吉利汽車總銷量３２﹒６萬部，按年減少約２％。

集團話，旗下領克品牌汽車３月實現以創新訂購模式，向歐洲市場嘅訂購客戶交付８５５部

汽車，而頭３個月累計實現以創新訂購模式嘅交付合共３２７１部汽車。

吉利股價由舊年８月開始跌，由最高２９﹒８銀瀡落到上個月嘅今年年內低位１０銀，呢到

累計跌咗超過６６％！事實上，吉利出嘅車款比較多，但係銷量總係麻麻哋，甚至逐漸畀比亞迪

、廣汽、長汽（０２３３３）等主要對手拋離，仲未加埋新能源車新勢力「蔚小理」，吉利面臨

嘅競爭更加大。另外，鋰鹽價格近兩、三個月升咗１０倍咁多，芯片供應又唔夠，電動車股嚟緊

可能仲要捱一段時間。

部署方面，日線圖睇，吉利走勢都係比較平淡，上個月尾升到１３銀附近就無力再升，依家

股價仍然橫行當中，保力加通道未見擴闊，博客建議大家可以等股價回落到１０銀左右先買入，

短線阻力１３銀左右。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

