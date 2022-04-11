《傳聞共賞》中國重汽（３８０８）發力新能源；內地外貿保持向好

《傳聞共賞》 中國重汽（０３８０８）發力新能源；內地農機需求增加

工程機械行業景氣持續好轉；內地外貿保持向好



《昔日傳聞》 煤價高企電力股續受壓；鞍鋼（３４７）受惠鋼材價格上升

內地加力支持中小微企業；美房市轉弱不利創科實業

貝萊德減持內房垃圾債，近數月首次

內地加力水利基建建設；光伏發電投資持續增長

本地餐飲營收止跌回升；航運股有基金套利

恒大（３３３３）與部分境外債權人就推進重組談判達協議

全球油輪景氣好轉；金蝶（００２６８）雲業務大客戶續增

全球智能設備需求增利聯想集團；化石能源需求帶動煤價升

本港網購銷售快速增長；３６１度續擴大市埸佔有率

風電利用率保持高企；全球智能手機銷售增長趨緩

港銀息差逐步擴闊；集裝箱價格高位徘徊

基金追捧高息股；新能源帶動稀土需求

信義能源光伏裝機續增；全球汽車芯片緊張趨緩利車企

國企股高息吸引長線資金；內地奶粉行業競爭加劇

內地基金加倉港股；水泥股逆市下跌有因

油價回落有利煉油行業；ＬＮＧ船運需求增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

