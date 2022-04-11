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即市新聞

11/04/2022 11:59

《魚缸博客》蔚來汽車停產兼加價，跌到低水宜撈底？

　　《魚缸博客》內地網民呢兩日熱話就係上海疫情，而家又傳緊廣州起緊方艙醫院，真係隨時
唔知邊度再爆，所以內地好多工廠都停工，連汽車業都唔例外，好似蔚來汽車（９８６６）咁，
創辦人李斌係朋友圈講到因為缺乏零件，蔚來旗下汽車都要提價兼短暫停產。
　　不過市場焦點唔係落係蔚來停產，而係創辦人斌哥「無鹽用」，由於李斌目前居住於上海兼
撞正封城，有內地媒體爆出斌哥屋企用蔥同人地換鹽，並引出斌哥朋友圈截圖，話自己食完飯幫
蔥淋水，真係識開自己玩笑。
　　其實內地呢兩年電動車不斷提價，皆因零件真係無辦法穩定供應，三不五時就話呢度疫情個
度封城，據了連二手電動車價都拉升，繼而傳出係內地買一手電動轉手去二手市場「賺錢」的奇
聞，皆因汽車係大幅折舊的東西。
　　蔚來汽車係內地主力「換電派」汽車，車型夠ＣＹＢＥＲ，係可以同特斯拉爭一日之長短的
汽車企業。不過內地而家目前咁，連特斯拉上海廠都要停產，所以大家都係暫時鳴金收兵算啦。
　　但係蔚來小股東可能都擔心斌哥「無鹽用」會影響到公司發展，所以今日蔚來汽車港股先跌
近９％，最多跌１４％，不過博客反而覺得係撈底機會。因為股價下跌係疫情關係，同公司業務
本身無關，內地電動車不論一手定二手都日日講提價、買新車難，只係公司因疫情而停產，基本
面本身不變看好，所以現價撈入抵買，如果短期上海解封，目標價可能睇返上１９０蚊都唔出奇


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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