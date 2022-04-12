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即市新聞

12/04/2022 09:00

《傳聞共賞》外國養老捐贈基金縮減中國投資，基金持續增倉黃金

《傳聞共賞》　　外國養老基金捐贈基金縮減中國投資，私募籌資遇挑戰
　　　　　　　　資金流出商品資源股；基金持續增倉黃金
　　　　　　　　人民幣業務增長有利中銀香港；疫情帶動軟件需求增

《昔日傳聞》　　中國重汽（０３８０８）發力新能源；內地農機需求增加
　　　　　　　　工程機械行業景氣持續好轉；內地外貿保持向好
　　　　　　　　煤價高企電力股續受壓；鞍鋼（３４７）受惠鋼材價格上升
　　　　　　　　內地加力支持中小微企業；美房市轉弱不利創科實業
　　　　　　　　貝萊德減持內房垃圾債，近數月首次
　　　　　　　　內地加力水利基建建設；光伏發電投資持續增長
　　　　　　　　本地餐飲營收止跌回升；航運股有基金套利
　　　　　　　　恒大（３３３３）與部分境外債權人就推進重組談判達協議
　　　　　　　　全球油輪景氣好轉；金蝶（００２６８）雲業務大客戶續增
　　　　　　　　全球智能設備需求增利聯想集團；化石能源需求帶動煤價升
　　　　　　　　本港網購銷售快速增長；３６１度續擴大市埸佔有率
　　　　　　　　風電利用率保持高企；全球智能手機銷售增長趨緩
　　　　　　　　港銀息差逐步擴闊；集裝箱價格高位徘徊
　　　　　　　　基金追捧高息股；新能源帶動稀土需求
　　　　　　　　信義能源光伏裝機續增；全球汽車芯片緊張趨緩利車企
　　　　　　　　國企股高息吸引長線資金；內地奶粉行業競爭加劇

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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