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即市新聞

12/04/2022 11:59

《魚缸博客》阿里巴巴畀芒格減持，短線９５銀唔失得！

　　《魚缸博客》今日魚缸焦點，相信係啲手遊股。事隔超過８個月之後，阿爺終於公布新一批
國產遊戲版號名單，涉及４５款遊戲。雖然名單上唔見有騰訊（００７００）同網易
（０９９９９）嘅遊戲，但佢哋今日早段都造好。
　　另一個焦點就落喺阿里巴巴（０９９８８）到喇，事關「股神」巴菲特拍檔、巴群副主席旗
下嘅Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｃｏｒｐ大手減持阿里巴巴，直至３月底持有約３０萬股
ＡＤＲ，比舊年底少約一半。雖然話芒格卸任Ｄａｉｌｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｃｏｒｐ嘅董事長
一職，但仲會保留董事席位，而且仍將繼續特別關注佢過去參與嘅事項，包括公司證券投資組合
。本來芒格對幾鍾意阿里巴巴，依家突然間拋棄佢，似乎對佢嘅前景無之前咁大信心啵。
　　仲有一樣嘢要留意，阿里巴巴股價由３月中旬低位反彈超過四成之後，有位神秘大戶趁機搬
巨額大貨嚟香港。根據港股中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），有神秘大戶喺上星期一（４日）將
６﹒４億股阿里巴巴轉入佢嘅美股存託股份（ＡＤＳ）託管行花旗，持股比率由１２﹒８７％增
加到１５﹒８２％，而今日持股量比起上星期四（７日）少咗２２００萬股。「孖屐」人士普遍
認為，大戶透過託管行將股份轉到香港，再轉出畀其他券商揸住，反映喺市場沽緊貨，而參考過
去經驗，每次大戶搬貨之後，阿里巴巴股價往往都會受壓。
　　日線圖去睇，股價上星期一升到１１５銀之後唔係好夠力承接，連跌４日，甚至已經跌穿
２０天線。依家１０天線亦都跌緊，ＭＡＣＤ熊差距開始擴闊。短線嚟講，阿里巴巴唔可以失守
３月１７號裂口高開嘅低位９５銀水平，否則好大機會修補上升裂口，下試９０銀水平，有貨嘅
朋友建議睇住９５銀做止蝕！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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