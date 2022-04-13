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即市新聞

13/04/2022 11:59

《魚缸博客》中煤發盈喜，產能有保證，８﹒１銀附近料有阻力！

　　《魚缸博客》今日魚缸走勢都係比較反覆，低開１２６點後又回升番，主要靠一啲科技股帶
番起個市，但升勢唔算明顯，嚟緊應該仲ｋｅｅｐ住窄幅上落。
　　今日博客同大家睇下中煤（０１８９８），集團最近公布，預計今年第一季純利７０﹒４億
人仔到７７﹒８億人仔，按年升７４﹒６％至９３％！集團預期，純利增加因為主要產品價格高
位運行，全力增產增供保障能源供給，並且持續加強精細化管理科學管控成本費用，同埋確認應
佔聯營同合營公司利潤增加等，令業績按年大幅增加。
　　另外，喺增加產能方面，集團４個煤礦納入國家增產保供煤礦名單，增加產能每年１２１０
萬噸。其中，東露天煤礦、王家嶺煤礦增加產能每年６５０萬噸已經有批覆，大海則礦井、有裏
必煤礦、依蘭三礦以及葦子溝煤礦嘅產能預期有增長，產能有保證，加埋集團煤炭銷售以長協為
主，嚟緊嘅業續應該會唔錯。
　　大環境嚟講，大摩認為因應俄烏局勢引發嘅制裁，中國可能會吸收俄羅斯原本出口到日本嘅
煤炭，但係俄羅斯可能唔會將原本出口至歐洲產量轉去亞洲，並且預計中國今年由俄羅斯進口嘅
煤炭量將增長３０％到７１００萬噸，對煤炭股嚟講應該幾有利，中煤當然都會受惠喇。
　　日線圖睇，股價自從喺３月１５號跌到４﹒１１銀之後反彈，並且展開一段上升軌，持續企
穩喺１０天同２０天線，上日因為盈喜消息裂口高開１４％，今日早段亦跟住其他煤炭股上升，
曾經升超過６％。依家１０天同２０天線仲向上升緊，ＭＡＣＤ牛差距再擴闊。不過，中煤日線
圖嘅９　ＲＳＩ已經去到７６，同超買區相當貼，估計喺２０１３年１月嘅高位８﹒１銀附近會
有阻力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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