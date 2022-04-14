《魚缸博客》金風科技巨額開拓海上風電項目，現價買入值唔值博？

《魚缸博客》阿爺話要適時降準，擴大重點領域消費，同時鼓勵汽車、家電等大宗消費，各

地唔可以新增汽車限購措施。消息一出，地產、汽車板塊全部抽升，魚缸今日個頭總算開得唔錯

。

今日博客同大家睇下金風科技（０２２０８），公司最新公布，同溫州市人民政府建立戰略

合作夥伴關係，並就投資兩個海上風電項目最大金額１１５億人仔。

集團指，就金風科技溫州深遠海海上風電零碳總部基地等項目落地甌江口，簽訂項目投資協

議，固定資產總投資１６２億人仔。其中，配套企業投資４３億人仔，第三方投資３０億人仔，

而集團最大投資額８９億人仔。

呢個項目包括：喺南方區域總部、深遠海漂浮式研發總部、海上風電大容量風機製造同出口

基地、海纜製造基地同海上風電運維母港等，分兩期建設。

另一個項目就係同溫州洞頭區人民政府，就發展深遠海海工裝備製造同服務產業集群，簽訂

項目投資合作協議，集團最大投資額２６億人仔。項目主要建設包括深遠海海上風電能源平台等

。上述兩個項目攞到地之後３個月內啟動，並喺一年內建成投產。

同市政府有投資項目協議，金風科技股價今日隨即上揚。事實上，股價由舊年１１月開始碌

碌碌，碌到今年３月最低見過１０﹒１２銀，之後股價持續橫行整固。依家１０天線同２０天線

開始向上行，ＭＡＣＤ牛差距都開始闊番，短期走勢應該向好。博客認為大家可以喺現價先買少

少，部署上睇短線啲，先喺１２﹒５銀食一半胡，剩低嗰一半可以睇１２﹒７銀，跌穿１１銀就

止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

