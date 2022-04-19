  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2022 09:00

《傳聞共賞》Ａ股期貨成交旺；中海外（００６８８）逆勢增加土儲

《傳聞共賞》　　傳美資撈底獲利豐；中國海外（００６８８）逆勢增加土儲
　　　　　　　　Ａ股期貨成交旺；內地農業與中小微企貸款增

《昔日傳聞》　　紫金（０２８９９）金銅產能續升；中信證券資管業務增長
　　　　　　　　中集車輛（１８３９）市佔率上升；穩增長政策利好內銀股
　　　　　　　　科網股醞釀夾淡倉；傳內地提振家電消費
　　　　　　　　歐洲銀行股有沽壓；食品成本漲價格未止
　　　　　　　　外國養老基金捐贈基金縮減中國投資，私募籌資遇挑戰
　　　　　　　　資金流出商品資源股；基金持續增倉黃金
　　　　　　　　人民幣業務增長有利中銀香港；疫情帶動軟件需求增
　　　　　　　　中國重汽（０３８０８）發力新能源；內地農機需求增加
　　　　　　　　工程機械行業景氣持續好轉；內地外貿保持向好
　　　　　　　　煤價高企電力股續受壓；鞍鋼（３４７）受惠鋼材價格上升
　　　　　　　　內地加力支持中小微企業；美房市轉弱不利創科實業
　　　　　　　　貝萊德減持內房垃圾債，近數月首次
　　　　　　　　內地加力水利基建建設；光伏發電投資持續增長
　　　　　　　　本地餐飲營收止跌回升；航運股有基金套利
　　　　　　　　恒大（３３３３）與部分境外債權人就推進重組談判達協議
　　　　　　　　全球油輪景氣好轉；金蝶（００２６８）雲業務大客戶續增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪14/04/2022
【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）
中國故事14/04/2022
《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈
財經熱話14/04/2022
傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫
專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破　掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
財經熱話14/04/2022
國策來祝福　新能源車齊飆比亞迪最靚　惟需留意原材料供應
FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金