《魚缸博客》有傳招行行長遭調查，股價急瀉應唔應該撈底？

《魚缸博客》烏克蘭宣布同俄羅斯開始第二階段戰事，油金升得勁，加埋人行降準唔係好夠

力，魚缸今朝曾經跌超過６００點，依家仲喺兩萬一附近掙扎緊。

焦點股當然要講隻招行（０３９６８）喇，事關該行董事會審議通過，免去田惠宇行長同董

事職務，另有任用，並且通過執行董事、常務副行長兼財務負責，以及董事會秘書王良職責調整

，由佢主持該行工作，自通過日起生效。

今次行長遭到免職，點解咁大件事？神州就有傳２０１３年加入招行嘅田惠宇近日畀中紀委

調查。另外，佢曾經喺建行（００９３９）深圳分行做咗近７年，而該分行多個高層相繼被查，

包括原行長王業、副行長張學慶及原紀委書記韓鳳林，可能燒埋落田惠宇個疊。

另一重打擊當然係人行降準唔夠多喇，４月２５號下調金融機構存款準備金率２５個基點，

放水５３００億人仔，降準幅度低過市場普遍預期嘅５０個基點，有啲內銀股都冧晒檔，招行避

都避唔切。股價今朝低開超過一成，臨近午市都無乜好到。事實上，由今年初開始，招行股價表

現都跑輸中行（０３９８８）、交銀（０３３２８）、郵儲銀（０１６５８）等同行。

日線圖到睇，自從３月７號裂口低開４％之後，就一直升唔番上去６５銀，修補唔番下跌裂

口，３月份到依家都喺１００天線之下，今日借勢再調整，短期走勢唔樂觀。嚟緊５０﹒７５銀

年內低位非常關鍵，守唔住嘅話就要再向下望２０２０年１１月至１２月嘅橫行區底部４５銀水

平。之不過，依家田惠宇事件仲不斷發酵緊，博客建議大家唔好太過積極撈底喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

