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即市新聞

20/04/2022 09:00

《傳聞共賞》多晶硅需求支撐價格高位徘徊；避險資金流向金市

《傳聞共賞》　　多晶硅需求支撐價格高位徘徊；豬養殖成本急漲
　　　　　　　　本地餐飲業收入持續反彈；避險資金流向金市

《昔日傳聞》　　傳美資撈底獲利豐；中國海外（００６８８）逆勢增加土儲
　　　　　　　　Ａ股期貨成交旺；內地農業與中小微企貸款增
　　　　　　　　紫金（０２８９９）金銅產能續升；中信證券資管業務增長
　　　　　　　　中集車輛（１８３９）市佔率上升；穩增長政策利好內銀股
　　　　　　　　科網股醞釀夾淡倉；傳內地提振家電消費
　　　　　　　　歐洲銀行股有沽壓；食品成本漲價格未止
　　　　　　　　外國養老基金捐贈基金縮減中國投資，私募籌資遇挑戰
　　　　　　　　資金流出商品資源股；基金持續增倉黃金
　　　　　　　　人民幣業務增長有利中銀香港；疫情帶動軟件需求增
　　　　　　　　中國重汽（０３８０８）發力新能源；內地農機需求增加
　　　　　　　　工程機械行業景氣持續好轉；內地外貿保持向好
　　　　　　　　煤價高企電力股續受壓；鞍鋼（３４７）受惠鋼材價格上升
　　　　　　　　內地加力支持中小微企業；美房市轉弱不利創科實業
　　　　　　　　貝萊德減持內房垃圾債，近數月首次
　　　　　　　　內地加力水利基建建設；光伏發電投資持續增長
　　　　　　　　本地餐飲營收止跌回升；航運股有基金套利

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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