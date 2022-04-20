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即市新聞

20/04/2022 09:01

《傳聞》多晶硅需求支撐價格高位徘徊；豬養殖成本急漲

　　《傳聞》市場消息稱，多晶硅需求增加支撐價格高位徘徊，同比上升逾倍，有利行業維持毛
利。保利協鑫（０３８００）昨日逆市上升９仙，以２﹒７２元收市，料續跑嬴大市。
　　中糧家佳康（０１６１０）昨日先升後回，一度高見３﹒７１元，收市報３﹒５４元，上升
２仙。據悉豬養殖業成本急漲，包括玉米價格飛漲，市場憂心成本未必能完全轉嫁至豬肉價挌上

　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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