《傳聞》吉利商用車擬引入外部資本，為將來整體上市鋪路

《傳聞》市場消息指，吉利商用車集團已有整體上市的考慮，正計劃面向社會引入外部投資

者。

吉利商用車集團總裁范現軍曾表示，吉利商用車在資本市場已有一些安排，不排除有ＩＰＯ

的可能性。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

