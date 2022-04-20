《傳聞》吉利商用車擬引入外部資本，為將來整體上市鋪路

《傳聞》市場消息指，吉利商用車集團已有整體上市的考慮，正計劃面向社會引入外部投資
者。
吉利商用車集團總裁范現軍曾表示，吉利商用車在資本市場已有一些安排，不排除有ＩＰＯ
的可能性。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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