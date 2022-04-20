《魚缸博客》上海解封有望，內需股上鏈，蒙牛吼得過！

《魚缸博客》魚缸呢排都反覆偏軟，不過目前成個４月都維持調整，都好似已經差唔多，日

線圖睇恒指都回落到去反彈區間底，無咩好淡消息下都係時候炒返上區間頂，博客今日就吼吓啲

內需零售股。

最大原因就係神州嗰邊係咁封城之下，好多零售股都無得開舖做生意，生意都好受影響，所

以魚缸喺呢個預期之下都沽定零售股先，包括食品飲料呀同體品等等。但係據聞尤其係上海，封

極都未完令到當地居民都好唔耐煩，所以早幾日上海政府就好似放寬返啲喎，雖然實際上都係無

得點出外活動。

但係封極都總會完，最新上海政府就公布，有兩個區已經達到「社會面清零目標」，社區擴

散得到有效遏制。封咗咁耐終於現曙光，今日堆捱沽咗好耐嘅零售股就炒起返。雖然目前都似係

炒吓消息面，有可能之後又惡化返要繼續封，但如果而家部署定先，就算要捱一捱價，等開始解

封後利好作用就會加大。

今日有李寧（２３３１）公布第一季銷售數據，就算封城影響之下，同店銷售按年都多超過

兩成。如果解封有望，相信對下一季銷售都會有利。除咗體品股之外，食品股短期都見底有望，

譬如蒙牛（２３１９）４月以來都喺底部橫行區，４０至４１銀都有支持，４２銀以下吼得過，

短期先睇上４５﹒５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

