《傳聞》金山雲來港上市，主承銷競選摩通出局

《傳聞》金山軟件（０３８８８）２０２０年５月分拆、在美國上市的金山雲上月中宣布，

擬在香港作雙重主要上市。市場消息指，在摩根大通分析師大削金山雲的目標價後，該行被取消

金山雲香港ＩＰＯ主承銷商的角色，目前仍為上市保薦人。

摩通上月大幅下調金山雲等２８家中國互聯網企業的投資評級，建議短期內不宜投資相關行

業。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

