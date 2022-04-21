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即市新聞

21/04/2022 09:01

《傳聞》金山雲來港上市，主承銷競選摩通出局

　　《傳聞》金山軟件（０３８８８）２０２０年５月分拆、在美國上市的金山雲上月中宣布，
擬在香港作雙重主要上市。市場消息指，在摩根大通分析師大削金山雲的目標價後，該行被取消
金山雲香港ＩＰＯ主承銷商的角色，目前仍為上市保薦人。
　　摩通上月大幅下調金山雲等２８家中國互聯網企業的投資評級，建議短期內不宜投資相關行
業。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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