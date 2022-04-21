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即市新聞

21/04/2022 11:59

《魚缸博客》佳兆業健康業績出奇地好，買佢反彈唔過分！

　　《魚缸博客》近期內房表現麻麻，連內房旗下相關其業股價都下沉，不過今日有隻焦點股一
定要講一講，就係佳兆業健康（００８７６）啦！
　　其實公司業務本身係做義齒（即係假牙啦），同內房本身風馬牛不相及，不過就係因為個老
母佳兆業集團（０１６３８）停牌兼出唔到業績，導致佳兆業健康股價石沉大海咁，高位買左無
止蝕就真係欲哭無淚囉。
　　不過隔晚公司公布左個好消息，就係公司年度業績轉虧為盈，賺２３５﹒９萬，多就唔多架
啦，不過起碼唔使虧損，對公司來講都算係雪中送炭，所以今日佳兆業健康股價「一枝獨秀」升
七成幾，最多升一倍幾，雖然對於高位追貨嘅苦主都無咩分別，但起碼都叫有小小希望啦。
　　另外一個炒作，在於公司「出到業績」，其實係因為企業阿媽同仔之間可能有好多資金、業
務來往，會計師好多時候搞唔清楚就唔敢簽名，道指外界估估下，係咪因為好多「不明數據」解
釋唔到所以出唔到業績呢？不過，出到業績意味公司搵到「解釋」，其他同系股份就有望復牌啦

　　所以以此推算，佳兆業其他股份應該陸陸續續都會公布業績兼復牌，大家可以耐心等待下。
不過隻佳兆業健康先得個毫幾子，再炒上去都唔過分，無貨係手現價追都大把水位；就算本身高
位買入，現加買多幾手溝淡入貨成本，分分鐘幾日就返家鄉啦！目標價先睇兩毫子先，如果到位
就先食啦！

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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