《魚缸博客》佳兆業健康業績出奇地好，買佢反彈唔過分！

《魚缸博客》近期內房表現麻麻，連內房旗下相關其業股價都下沉，不過今日有隻焦點股一

定要講一講，就係佳兆業健康（００８７６）啦！

其實公司業務本身係做義齒（即係假牙啦），同內房本身風馬牛不相及，不過就係因為個老

母佳兆業集團（０１６３８）停牌兼出唔到業績，導致佳兆業健康股價石沉大海咁，高位買左無

止蝕就真係欲哭無淚囉。

不過隔晚公司公布左個好消息，就係公司年度業績轉虧為盈，賺２３５﹒９萬，多就唔多架

啦，不過起碼唔使虧損，對公司來講都算係雪中送炭，所以今日佳兆業健康股價「一枝獨秀」升

七成幾，最多升一倍幾，雖然對於高位追貨嘅苦主都無咩分別，但起碼都叫有小小希望啦。

另外一個炒作，在於公司「出到業績」，其實係因為企業阿媽同仔之間可能有好多資金、業

務來往，會計師好多時候搞唔清楚就唔敢簽名，道指外界估估下，係咪因為好多「不明數據」解

釋唔到所以出唔到業績呢？不過，出到業績意味公司搵到「解釋」，其他同系股份就有望復牌啦

！

所以以此推算，佳兆業其他股份應該陸陸續續都會公布業績兼復牌，大家可以耐心等待下。

不過隻佳兆業健康先得個毫幾子，再炒上去都唔過分，無貨係手現價追都大把水位；就算本身高

位買入，現加買多幾手溝淡入貨成本，分分鐘幾日就返家鄉啦！目標價先睇兩毫子先，如果到位

就先食啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

