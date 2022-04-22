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即市新聞

22/04/2022 09:00

《傳聞共賞》內地推進核電新項目；市傳半導體暫緩提價

《傳聞共賞》　　內地推進核電新項目；疫情影響鋰材料價格
　　　　　　　　基金獲利盤沽中電信（００７２８）；市傳半導體暫緩提價

《昔日傳聞》　　各地寬防疫亞洲保險業逐步回穩；內險股力拓養老金融
　　　　　　　　港股出現資金流走；庫存偏低支持原油運費續高企
　　　　　　　　金山雲來港上市，主承銷競選摩通出局
　　　　　　　　多晶硅需求支撐價格高位徘徊；豬養殖成本急漲
　　　　　　　　本地餐飲業收入持續反彈；避險資金流向金市
　　　　　　　　吉利商用車擬引入外部資本，為將來整體上市鋪路
　　　　　　　　傳美資撈底獲利豐；中國海外（００６８８）逆勢增加土儲
　　　　　　　　Ａ股期貨成交旺；內地農業與中小微企貸款增
　　　　　　　　紫金（０２８９９）金銅產能續升；中信證券資管業務增長
　　　　　　　　中集車輛（１８３９）市佔率上升；穩增長政策利好內銀股
　　　　　　　　科網股醞釀夾淡倉；傳內地提振家電消費
　　　　　　　　歐洲銀行股有沽壓；食品成本漲價格未止
　　　　　　　　外國養老基金捐贈基金縮減中國投資，私募籌資遇挑戰
　　　　　　　　資金流出商品資源股；基金持續增倉黃金
　　　　　　　　人民幣業務增長有利中銀香港；疫情帶動軟件需求增
　　　　　　　　中國重汽（０３８０８）發力新能源；內地農機需求增加

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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